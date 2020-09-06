شكرا لقرائتكم هذا البلد يمنح محمد رمضان تأشيرة ذهبية.. والنجم: أجمل هدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن النجم المصري، محمد رمضان الأربعاء، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" حصوله على التأشيرة الذهبية من دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشر بطل مسلسل "البرنس" صورة من التأشيرة الذهبية ومدتها 10 سنوات، ويظهر تاريخ إصدارها 1/9/2020 و تاريخ انتهائها 31/8/2030.

كما وجه الشكر إلى حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد وحكومة دبي، ووصف التأشيرة بأنها "أجمل هدية".

Advertisements

جدير بالذكر أن التأشيرة الذهبية واحدة من تأشيرات الإقامة طويلة الأجل لدولة الإمارات العربية المتحدة لمدة من 5 إلى 10 سنوات.

هذا وتمنح التأشيرة، لأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة من أطباء ومتخصصين وعلماء ومخترعين ومبدعين، كما تمنح التأشيرة للمبدعين من أهل الثقافة والفن على أن يكون المبدع معتمداً من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة الإماراتية.

محمد رمضان مع جيمس

إلى ذلك، كشف محمد رمضان قبل أيام من دبي، عن تحضيره لعمل جديد مع المغني العالمي جيمس حيث نشر صورة تجمعه بـ "جيمس" و علق عليها "تحضروا للمفاجأة".

ويخوض رمضان السباق الرمضاني القادم بمسلسل "موسى" بعد تأجيل مسلسل "الإمبراطور" الذي يحكي قصة الفنان أحمد زكي لحين التفاوض مع الورثة.