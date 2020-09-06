الإعلان التشويقي لـ"زنزانة 7" يقترب من 8 ملايين مشاهدة في 3 أيام

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
حقق "برومو" فيلم "زنزانة 7" المقرر طرحه في "السينمات" يوم 16 سبتمبر الجاري، ما يقرب من 8 ملايين مشاهدة في 3 أيام.
وكان منتج الفيلم أيمن يوسف، قد طرح عدة بوسترات دعائية، منها بوستر جمع نجمي العمل نضال الشافعي وأحمد زاهر، وآخر جمع كل أبطال الفيلم.
يعتمد العمل على البطولة الجماعية، إذ يشارك في بطولته: عبير صبري وإيهاب فهمي ومايا نصري ومدحت تيخة ومنة فضالي وأحمد التهامي، وعدد من الوجوه الجديدة وهم أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ومنى منير، تأليف حسام موسى، إنتاج أيمن يوسف، وإخراج إبرام نشأت.
وفي أحداث الفيلم يجسد الفنان نضال الشافعي أحد أبطال العمل، شخصية منصور الذي يدخل السجن على هامش إحدى القضايا ويجسد أحمد زاهر شخصية حربي، وهو شاب عادي يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن ومع مرور الأحداث، يلتقى المسجونان منصور وحربي داخل "زنزانة 7".
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