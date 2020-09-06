الإعلان التشويقي لـ"زنزانة 7" يقترب من 8 ملايين مشاهدة في 3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حقق "برومو" فيلم "زنزانة 7" المقرر طرحه في "السينمات" يوم 16 سبتمبر الجاري، ما يقرب من 8 ملايين مشاهدة في 3 أيام.

وكان منتج الفيلم أيمن يوسف، قد طرح عدة بوسترات دعائية، منها بوستر جمع نجمي العمل نضال الشافعي وأحمد زاهر، وآخر جمع كل أبطال الفيلم.

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يعتمد العمل على البطولة الجماعية، إذ يشارك في بطولته: عبير صبري وإيهاب فهمي ومايا نصري ومدحت تيخة ومنة فضالي وأحمد التهامي، وعدد من الوجوه ‏الجديدة وهم أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ‏ومنى منير، تأليف حسام موسى، إنتاج أيمن يوسف، وإخراج إبرام ‏نشأت.‏

وفي أحداث الفيلم يجسد الفنان نضال الشافعي أحد أبطال العمل، شخصية منصور ‏الذي يدخل ‏السجن على هامش إحدى القضايا ويجسد أحمد زاهر شخصية ‏حربي، وهو شاب عادي ‏يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن ومع مرور ‏الأحداث، يلتقى المسجونان منصور ‏وحربي داخل "زنزانة 7".