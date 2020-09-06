أحمد السقا يقفز بالحصان.. وطارق العريان يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان أحمد السقا صورته وهو يقفز الحواجز ممتطيا ظهر حصانه، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهر السقا في الصورة وهو يمتطي الحصان، وعلق: "ما شاء الله حصاني العزيز". وحرص المخرج طارق العريان على التعليق على الصورة بقوله: "هو فيه كده". يستعد الفنان أحمد السقا لبطولة مسلسل "نسل الأغراب" مع الفنان أمير كرارة ومن إخراج محمد سامي.

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