ريهام سعيد تعتذر لنفسها: "أنا آسفة على اللي أنا عملته فيكي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

اعتذرت الفنانة والمذيعة ريهام سعيد لنفسها، مؤكدة أنها وقعت في كثير من المشاكل بسبب تدخلها في حل أزمات لم تكن طرف فيها، وكانت تقول كلمة الحق.

ونشرت ريهام صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "للتصحيح هابطل اعمل مشاكل باني ادخل نفسي في حاجات وادافع عن ناس وانا مش طرف باعتقادي اني بقول الحق وفي الاخر البس انا".

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وأضافت ريهام سعيد: "كلمة الحق بتزعل، مش هاصلح الكون اكتشفت ان ده مش صح اهتم بنفسك ومالكش دعوة بمشاكل غيرك لما بتقع مابتلاقيش جنبك غير ربنا محدش نفعني ولا افتكرني حتي، ضيع وقتك لخدمة الناس البسيطة واستمتع بفرحتهم حب الحياة النعم اكتر بكتير من الهموم".

واختتمت ريهام سعيد حديثها: "أنا آسفه يا ريهام يا سعيد علي اللي انا عملته فيكي، وعلى فكرة مشاكل شغلي مش غلطات كلها كماين بس الحمد لله والله انا أسعد إنسانة في الكون لاني اتعلمت الرضا، ألف حمد وشكر".