ابنة رجاء الجداوي تنشر صورًا من أخر حفل عيد ميلاد لوالدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، صورًا من أخر عيد ميلاد لوالدتها قبل أن ترحل، بالتزامن مع ذكرى عيد ميلادها، اليوم 6 سبتمبر، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وعلقت أميرة على الصور: "صور 6\9\2019، الله يرحمك يا مامي من أخر عيد ميلاد".
وتوفيت رجاء الجداوي، في الساعات الأولى من الأحد 5 يوليو، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وأعلنت الخبر ابنتها أميرة مختار، التي كتبت عبر حسابها بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمي في ذمة الله".
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