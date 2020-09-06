ابنة رجاء الجداوي تنشر صورًا من أخر حفل عيد ميلاد لوالدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، صورًا من أخر عيد ميلاد لوالدتها قبل أن ترحل، بالتزامن مع ذكرى عيد ميلادها، اليوم 6 سبتمبر، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت أميرة على الصور: "صور 6\9\2019، الله يرحمك يا مامي من أخر عيد ميلاد".

وتوفيت رجاء الجداوي، في الساعات الأولى من الأحد 5 يوليو، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وأعلنت الخبر ابنتها أميرة مختار، التي كتبت عبر حسابها بموقع فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمي في ذمة الله".