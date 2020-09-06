شريهان تتفاعل مع "هاشتاج": "من قلبي سلام للخرطوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: تفاعلت الفنانة شريهان مع هاشتاج: "من قلبي سلام للخرطوم"، الذي أطلقه رواد موقع "تويتر". وكتبت شريهان، عبر حسابها بموقع "تويتر": "الله يحمي أهل السودان وشعبها الطيب". تعرضت دولة السودان مؤخرًا إلى سيول وفيضانات، أدت إلى تدمير الكثير من المنازل، وسقوط عدد كبير من الضحايا بين موتى ومصابين.

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