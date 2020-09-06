شهد الياسين تعلن عن نوع طفلها الأول بحفل عيد ميلادها

استغلت الفنانة العراقية شهد الياسين حفل عيد ميلادها لتعلن عن نوع طفلها الأول، والذي تبين خلال الفحص أنها "بنت"، وأثارت طريقة اعلنها للخبر إعجاب جمهورها وأصدقائها المتواجدين بالحفل بجانب زوجها الذي اعرب عن سعادته بذلك الخبر.
ويذكر أن الياسين غابت لفترة عن منصات السوشيال ميديا مما دفع جمهورها للسؤال عنها والبحث عليها كثيرًا، لتخرج عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي لتعلن عن حملها بمولدها الأول، مما جعلها مختفية لشهور ولا يمكنها التواصل مع متابعيها.
ونشرت الأسبوع الماضي صورة لها خلال فترة الحمل، عبرصفحتها الرسمية بـ"انستجرام"، معربة عن فرحتها الشديدة ومشاعرها العميقة كونها ستصبح أم لأول مرة، داعية الله عز وجل أن يأتي للحياة بكامل الصحة والعافية، وعلقت عليها:" سعيدة جدآ لأني سأصبح ام للمرة الاولى اللهم قر عيني برؤية جنيني سالما معافآ بين احضاني".
نبذة عن حياة شهد الياسين
ولدت شهد الياسين عام 1983م، في مدينة البصرة بجنوب العراق، واسمها الحقيقي هناء ياسين محبيس، ثم إنتقلت مع عائلتها للكويت، وإنفصلا
زواجها
في 28 يونيو 2019 تزوجت من المنشد والملحن الكويتي عادل الكندري، وكان حفل زفافها حديث السوشيال ميديا وقتها حيث تم بأحد الفنادق الكبرى بالكويت، وحضر الزفاف الكثير من نجوم الفن والإعلام، وتألقت بفستان أبيض منقوش ذو أكمام منسدلة، وزُيّن بالتطريزات الناعمة وكان من توقيع المصمم الكويتي يوسف الجسمي.
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