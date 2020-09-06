الثلاثاء.. حفل غنائي لـ محمد حماقي "أون لاين"

يعود الفنان محمد حماقي لـ لياليه الغنائية المنتظرة من جمهوره، وذلك من خلال حفله الغنائي بتقنية "أون لاين"، عبر إحدى التطبيقات الموسيقية الشهيرة.
يذاع الحفل مباشرةً، يوم الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر، في تمام الساعة الـ 8 مساءً بتوقيت مصر، الـ 9 بتوقيت بيروت،
يقام الحفل تضامناً مع أحداث بيروت الأخيرة، تحت عنوان "صوت بيروت"، حيث يذهب ريعه لصالح متضرري الانفجارات.
يعتبر حماقي، هو الفنان المصري الوحيد المشارك في الحفل، بجانبمجموعة من نجوم الغناء العربي أبرزهم"راغب علامة، مايا دياب، سعد لمجرد، الشاب خالد، غسان صليبا، حاتم عمور، لطيفة، بلقيس، مساري، آدم، جو أشقر"، بالإضافة إلى مغنيي العالم الغربي، أبرزهم "آلان ووكر، والموسيقي ريد ون، كريج ديفيد، رودج".
"صوت بيروت" هو الظهور الغنائي الأول لحماقي "لايف" مع جمهوره، منذ آخر حفلاته الغنائية التي توقفت بسبب كورونا،
يذكر ان آخر الإصدارات الفنية لحماقي كانت من خلال أغنية "هو ده حبيبي"، الذي طرحها خلال شهر أغسطس الماضي، وحققت أكثر من 5 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الأغنية من كلمات:تركي آل الشيخ، ألحان:عمرو مصطفى، توزيع:ريهاب.
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