يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة القديرة رجاء الجداوي، الذي رحلت عن عالمنا بجسدها ولكن مازالت أعمالها خالدة في أذهان محبيها، كانت تُعدّ من أبرز الفنانات العربيات، بدأت مسيرتها الفنية من خلال فيلم غريبة عام 1958، واستمرت سنوات عملها الفني ما يقارب 62 عامًا. وتستعرض "بـوابـة الـوفـد" لمتابعيها معلومات لا تعرفها عن رجاء الجداوي: حصلت على "وشاح سمراء القاهرة" في كرنفال بحديقة الأندلس الذي حصلت من خلاله لاحقا على جائزة «ملكة جمال حوض البحر المتوسط». كما فازت بلقب ملكة جمال القطر المصري عام 1958 Advertisements وحازت على جائزة ملكة القطن المصري في مسابقة ثقافية باعتباره أشهر المنتجات المصرية التي كان يتم تصديرها في خمسينيات القرن العشرين. المنتجات المصرية التي كان يتم تصديرها في خمسينيات القرن العشرين. وفازت باللقب بعد نجاحها في الإجابة على سؤال حول أنواع القطن المختلفة والفرق بينها. وبعدها عملت عارضه أزياء. وخاضت خلال ذلك تجربة التمثيل، وكان أولها دعاء الكروان، مثلت فترة الستينات والثمانينات، ولها مسرحيات خاصة مع النجم عادل إمام مثل "الواد سيد الشغال، الزعيم". خاضت تجربة التقديم التلفزيوني من خلال برنامج تحت عنوان «اسألوا رجاء» مع الإعلامي عمرو أديب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في ذكرى ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن رجاء الجداوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.