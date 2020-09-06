شاهد.. نور في أحدث ظهور لها

شاركت نور متابعيها صورة جديدة لها من داخل سيارتها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك".

نشرت"نور" صورة لها، وعلقت عليها قائلة:"صباح محموم جداً، بعد 18 ساعة من إطلاق

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النار، لا استطيع الإنتظار للعودة الى المنزل"، وقد تفاعل معها العديد من متابعيها عبر التعليقات، وتمنوا لها التوفيق.

يذكر أن النجمة اللبنانبة نور، شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي من خلال

مسلسل "البرنس" مع النجم محمد رمضان، أحمد زاهر، روجينا، محمد علاء، سلوى عثمان، أحمد داش، ريم سامي، إخراج محمد سامي، وتستكمل حالياً تصوير دورها في مسلسل"جمال الحريم"، الذي يعتمد على البطولة النسائية، بطولة خالد سليم، دينا فؤاد، رنا رئيس، إسلام جمال، من إخراج منال الصيفي، تأليف سوسن عامر، إنتاج شركة سينرجي.