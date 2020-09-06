الخميس.. "كلاكيت" تقدم حفل غنائي في ساقية الصاوي

تستعد فرقة "كلاكيت" لإحياء حفل غنائي جديد بساقية عبدالمنعم الصاوي، وذلك على خشبة مسرح الحكمة يوم الخميس 10 من سبتمبر، على مسرح النهر الساعة السابعة والنصف مساءً بقيادة المايسترو مازن دراز. مساءً بقيادة المايسترو مازن دراز. فرقة كلاكيت فرقة غنائية استعراضية مكونة من ستة مغنيين أساسين هم حنان عادل، محمد Advertisements حافظ، محمد أسامة، خالد باشا، على تركى، كريم الحسينى. وقائد الفرقة المايسترو دكتور مازن دراز. حافظ، محمد أسامة، خالد باشا، على تركى، كريم الحسينى. وقائد الفرقة المايسترو دكتور مازن دراز. وتسعي الفرقة لإحياء فن الاسكتشات الفنية سواء القديم منها أو الحديث بشكل غنائي استعراضي علي شكل لوحة فنية كاملة .

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