فيديو.. أشهر طفل على "تيك توك" يكشف لإيمان الحصري تقليده نجوم الفن

ظهر مؤخرًا تطبيق "تيك توك" والمعروف عن مستخدميه بتقليد الفنانين، كما أن اشتهر من خلاله العديد من نشطاء مواقع السوشيال ميديا الذي أصبح لديهم جمهور متابع ومن بينهم"ميزو" الذي يعتبر أشهر طفل على هذا التطبيق ويبلغ من العمر 6 سنوات.
وحل ميزو مساء أمس، السبت، ضيف برنامج "مساءdmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء.
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وتحدث "ميزو" خلال الحلقة عن حبه لتقليد المشاهير، وكشف أن والده من يقوم بتصويره، وتحدث أيضًا أنه يشاهد مع والده العديد من الأعمال قبل تجسيدها.
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