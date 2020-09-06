الخميس.. أولى حفلات عمر خيرت في الأوبرا بعد أزمة كورونا

يُحيي الموسيقار الكبير عمر خيرت أولى لياليه الغنائية على أحد مسارح دار الأوبرا المصرية، وذلك بعد عودة أنشطتها الفنية والغنائية.
يُحيي خيرت 3 ليالٍ موسيقية بداية من يوم الخميس المقبل، 10 سبتمبر ، يوم الجمعة 11 سبتمبر، وختامهايوم الثلاثاء 29 سبتمبر، وذلك على مسرح النافورة المفتوح بالأوبرا، في تمام الساعة الـ8 والنصف، على أن يكون سعر التذكرة موحد بقيمة 610 جنيهات.
وأعادت دار الأوبرا المصرية جزءًا كبيرًامن أنشطتها الفنيةوالغنائية، بعد قرار رفع الحظر، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، حيث إنه غير مسموح بالدخول من دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، وغير مسموح بتحريك المقاعد.
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