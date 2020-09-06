مينا فوزي يُروج لفيلم "30مارس" بصورة مع "الفيشاوى"

حالة فنية مميزة ستشهدها دور العرض السينمائية المصرية قريبًا بعرض أحدث أفلام النجم أحمد الفيشاوى باسم "30مارس" للمخرج أحمد خالد موسى.

وكشف مينا فوزي سليم، أن مشاركة نجم كبير بحجم الفيشاوي في فيلم تشويقي ساسبيتس نجاحا كبيرا له، وتدور أحداث الفيلم حول حادث مفاجئ يقلب حياة أبطاله، ونشر صورة تجمعه عبر حسابه على الفيسبوك تجمعه بالفيشاوي معلقًا عليها "هيب هوب 30مارس مع الفيشاوي" في

إشارة منه إلى عودة الفيشاوي بتقديم أغاني الهيب هوب من خلال الفيلم، متمنيًا أن يعود الجمهور بطاقة 100% إلى دور السينما عقب الخروج من أزمة كورونا الحالية.

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الفيلم يشارك في بطولته كل من أحمد الفيشاوى، ‏ودينا الشربينى، وخالد الصاوى، وإنجى المقدم، وأسماء أبو اليزيد، ‏وندى موسى، وصبرى فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد

على ‏رزق، وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف ‏الشرف أبرزهم نيللى كريم وإنجى المقدم، وهو تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى.

على صعيد أخر، يشارك مينا فوزي سليم، بعد نجاحه في العمل مع نجم الأغنية الشعبية محمود الليثي، ومشاركة المنتج أحمد السبكي في بعض الأعمال الفنية، في مسلسل شارع9" والمقرر الانتهاء من تصويره أخر أكتوبر المقبل، وهو من بطولة رانيا يوسف، أحمد وفيق، محمود عبد المغنى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش .