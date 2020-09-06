مريم الخشت تهنئ فريق عمل حكايات "بنات 5"

هنأت الفنانة مريم الخشت أبطال الجزء الخامس من مسلسل حكايات بنات، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
نشرت"مريم" البرومو الرسمي لمسلسل حكايات بنات الجزء الخامس،وذلك عبر خاصية الاستوري، وعلقت عليه قائلاً:"مبروك يا حلوين".
يذكر أن مسلسل حكايات بنات سوف يتم عرضه في سبتمبر الجاري على قناة on ،المسلسل بطولة ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال،هند عبد الحليم، كريم العمري، ليلى حسين، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، إخراج مصطفى أبو سيف. .
الجدير بالذكر أن آخر أعمال مريم الخشت مسلسل"إلا أنا"، بطولة أمينة خليل، هالة صدقي، شيرين رضا، محمد الشرنوبي، مريم الخشت، هاني عادل، عمر السعيد، ناردين فرج، إخراج مريم أبو عوف.
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