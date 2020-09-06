لطيفة: تونس أقوى من الإرهاب

نشرت المطربة لطيفة صورة لـ علم تونس، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير"فيسبوك". إقرأ أيضاً.. لطيفة تعلن عن موعد طرح أحدث أغانيها وعلقت"لطيفة" عليه قائلة:"لا للإرهاب، الله يرحم رجل الأمن و الله يشفي الجرحى، حسبي الله ونعم الوكيل، عاشت تونس حرة، تونس أقوى من الإرهاب"، الجرحى، حسبي الله ونعم الوكيل، عاشت تونس حرة، تونس أقوى من الإرهاب"، حيث قام ثلاثة إرهابين بالقيام بعملية دهس على مقربة من منطقة سياحية في مدينة سوسة Advertisements بتونس، نتج عنها مقتل شرطي وجرح آخر . بتونس، نتج عنها مقتل شرطي وجرح آخر . يذكر أن آخر إصدارات لطيفة الغنائية أغنية بعنوان"خليني"، من كلمات ياسين الحمزاوي، ألحان وتوزيع موسيقي أمين القلسي، جيتار إيهاب لمام، إيقاع تونسي جلال الشواشي، صولو كيبورد محمد الرزڨي، والتي كسرت حاجز مليون مشاهدة عقب طرحها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".

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