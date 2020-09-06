هدية إماراتية للنجم “محمد رمضان” من الذهب الخالص

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ 12 دقيقة

آخر تحديث: 6 - سبتمبر - 2020 5:04 مساءً

تتوالى الهدايا القيمة على النجم المصري المثير للجدل محمد رمضان، فبعد أن أعلن منذ أيام عن تكريم من موقع الفيديوهات الشهيرة “يوتيوب”، وكان النجم محمد رمضان احتفل بحصوله على الدرع الماسى من “يوتيوب”، بعد وصوله لـ10 ملايين مشترك على قناته، في شهر يونيو/ حزيران.

وشارك رمضان وقتها عبر حسابه على موقع “إنستغرام”، أغنيته الشهيرة “نمبر وان”، وعلق عليها: “الحمد لله أول ممثل ومُغنى مصرى يصل لـ10 ملايين مشترك ويحصل على الدرع الماسى من يوتيوب”.

وقبل ذلك أيضا حصل رمضان على “الإقامة الذهبية” في إمارة دبي الخليجية، والتي وصفها بأنها “أجمل هدية من حاكم دبي” الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وتخول “الإقامة الذهبية” صاحبها الإقامة في الدولة مدة 10 سنوات دون تجديد.

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وأخيرا أعلن النجم صاحب أغنية “مافيا” الذي يتواج في دولة الإمارات العربية من أجل التحضير لعمل جديد، عن وصول هدية له من معجب، ونشر الفنان المصري عبر خاصية القصص المصورة بتطبيق إنستغرام آخر هدية وصلت له من معجب يدعي خليفة، وهي عبارة عن هاتف محمول من الذهب الخالص ومحفور على ظهره اسم محمد رمضان.

وعلق رمضان على الهدية “شكرا صديقي خليفة”.

ويعمل رمضان على تصوير كليب “يا حبيبي”، والذي يجمعه بالمغني العالمي ميتر جيمس.

وحصل رمضان منذ أيام على “الإقامة الذهبية” في إمارة دبي، والتي وصفها بأنها “أجمل هدية من حاكم دبي” الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتخول “الإقامة الذهبية” صاحبها الإقامة في الدولة مدة 10 سنوات دون تجديد.

يذكر أن محمد رمضان أعلن يخوض الموسم الرمضاني لعام 2021 بمسلسل “موسى”، من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة وإنتاج تامر مرسي.