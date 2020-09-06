هيفاء وهبي تنشر صور مجوهراتها المسروقة .. لا تشتروها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 سبتمبر 2020 04:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

نشرت النجمة اللبنانية مجموعة صور تعود لمجورهراتها الثمينة والتي أشارت لها بطلة مسلسل “أسود فاتح ” أنها مسروقة منذ سنة تقريبا.

وأرفقت هيفاء منشورها بمجموعة صور أولها لخاتم، وكتبت تعليقا مفاده أنه يأتي ضمن مجموعة مجوهرات كانت تظن أنها ضاعت منها قبل عام، لكنها تأكدت الآن من أنها سرقت منها.

وعلّقت قائلة: “إذا حدا شاف هالخاتم، أو جرب ينباع لحدا بليز يبلغني، هيدا من ضمن قطع ضاعوا مني من سنة تقريبًا لو حدا اشتراه من السارق بليز يبلغني على الدايركت”.

وأشارت إلى أن عدد المجوهرات التي تأكدت أنها سرقت منها، يبلغ 14 قطعة، كما تعهدت المتعاونين معها بأن لا تكشف هوياتهم.

ووعدت هيفاء أن كل من سيتواصل معها لن تنشر اسمه نهائيا مشددة على جمهورها ألا يشتروا مجوهرات مسروقة.

وأضافت تعليقا على صورة أخرى: “وهيدا الحلق كمان نفس الموضوع، اللي شافه يبلغني على الدايركت، بليز ما حدا يشتري مجوهرات مسروقة”.

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وكان قد نشرت وهبي منذ أيام فيديو قصير لإحدى لقطات مسلسلها الجديد، أسود فاتح، ظهرت فيه في مشهد رومانسي مع الفنان معتصم النهار.

وعلقت هيفاء على الفيديو بكلمات غازلت فيها معتصم النهار وكتبت: “قمرين دول ولا عنيك، ممثل هادي ومحترم وبيليق فيه النجاح وسيم جدا! كتير ناس حابه تشوفنا سوا بعمل، بس الله يستر من الي هيشوفوه بالمسلسل”.

وبدوره رد معتصم النهار على الفنانة اللبنانية في تعليق كتب فيه: “حبيبة القلب..الله يحميكي وشكرا لكل كلمة قلتيها، اتشرفت فيكي”.