سيرينا تقلب المعادلة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 6 سبتمبر 2020 04:16 مساءً -

بعد تخلفها أمام مواطنتها سلون ستيفنز، قلبت الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس المعادلة وبلغت نهائي بطولة الولايات المتحدة، إحدى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، فيما تابع الروسي دانييل مدفيديف مشواره السهل نحو الدور عينه.

وبعد منع الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش خوض مباراة في منافسات زوجي السيدات، لمخالطتها مواطنها بينوا بير، الذي أصيب بفيروس كورونا شهدت الدورة جدلاً .

وبعد خسارتها المجموعة الأولى 2-6، قلبت وليامس المصنفة ثالثة تأخرها إلى فوز صعب على ستيفنز، المصنفة 26 في الدورة و39 عالميا، بحسمها المجموعتين الثانية والثالثة 6-2 و6-2 في نيويورك.

وخسرت سيرينا المجموعة الاولى على ملعب “آرثر آش” وامام مدرجات خالية من الجماهير بسبب جائحة فيروس كورونا، قبل أن تستعيد توازنها أمام ستيفنز حاملة اللقب عام 2017 وتحسم المجموعتين التاليتين والمباراة لصالحها أمام أنظار مواطنتها صوفيا كينن واليابانية ناومي أوساكا والألماني ألكسندر زفيريف الذين تابعوا اللقاء.

وتسعى سيرينا (38 عاماً) إلى إحراز لقب البطولة للمرة السابعة في مسيرتها، ومعادلة الرقم القياسي لعدد الالقاب في دورات “الغران شليم” والمسجل باسم الأوسترالية مارغاريت كورت (24).

وقالت المصنفة أولى عالمياً سابقاً: “كانت مباراة قوية”.

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أضافت: “في المجموعة الأولى لا أعتقد انها ارتكبت اية اخطاء. كانت تلعب بنظافة وقلت لنفسي (تضحك): لا أريد أن اخسر بمجموعتين نظيفتين”.

وضربت اللاعبة الأميركية في الدور التالي موعداً مع اليونانية ماريا ساكاري المصنفة 15 والفائزة على الأميركية أماندا أنيسيموفا 6-3 و6-1.

وكانت ساكاري قد فاجأت وليامس الشهر الماضي واقصتها من ثمن نهائي دورة سينسيناتي الأميركية 7-5 و6-7 (5-7) و1-6.

وفي ظل غياب الجماهير، علّقت سيرينا على امكانية مشاهدة باقي المباريات من أرض الملعب: “من الجميل أن نشاهد مباريات بعضنا البعض. هذا مثير الاهتمام ويعجبني الأمر”.

وأهدرت التونسية أنس جابر المصنفة 27 تقدّمها في المجموعة الأولى 4-2 على الأميركية صوفيا كينن المصنفة ثانية، قبل خسارتها 6-7 (4-7) و3-6.

وتركت الأميركية ماديسون كيز، وصيفة 2017، مباراتها مع مع الفرنسية أليزيه كورنيه بسبب الإصابة، بعدما كانت متأخرة 6-7 (4-7) و2-3، بحسب وكالة (ا ف ب).