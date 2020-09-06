تراند اليوم : المحترمين في صورة واحدة .. سليمان عيد وبيومي فؤاد ومكي – شاهد

شارك الفنان أحمد مكي جمهوره بصورة جديدة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر أحمد مكي بالصورة بصحبة بيومي فؤاد وسليمان عيد مرتدين نفس الملابس، وعلق قائلا: “ثاح لايف”.

وانهالت التعليقات من متابعيه وجاءت بين “الكوميديا في أبهى صورها” و”الصورة اخدت قلبي” و”منورين” و”أحلى ناس واكتر فنانين محترمين”.

كانت آخر أعمال أحمد مكى فى الدراما التليفزيونية مسلسل “خلصانة بشياكة” وشارك فى بطولة العمل، كل من هشام ماجد، شيكو، دينا الشربينى، تأليف ورشة كتابة تضم آدم مكيوي، فاروق هاشم، محمد محمدي، أحمد محيي، مصطفى عمر، وأحمد سعد، وإخراج هشام فتحى