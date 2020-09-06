تراند اليوم : محمد رمضان يعلن عن كليب “يا حبيبي” ببوستر جديد.. إتفرج

أعلن الفنان محمد رمضان عبر حسابه على “فيسبوك”، عن طرح كليبه الجديد “يا حبيبي” مساء أمس، ونشر رمضان بوستر جديدا للكليب الذي يجمعه يجمعه بمغني الراب جيمس وتم تصويره في دبي منذ أيام.

يُذكر أنَّ الفنان محمد رمضان نشر يوم الاثنين الماضي صورة عبر حسابه الخاص بـ”إنستجرام”، وعلق “رمضان” على الصورة قائلا: “ثقة في الله نجاح”.

كما نشر رمضان، مقطع فيديو عبر حسابه الخاص بـ”إنستجرام”، وظهر “رمضان” في مقطع الفيديو بصحبة عائلته، وهو يمارس التمارين الرياضية على أغنية “نمبر وان” داخل طائرة خاصة، معلقًا: “إلى دبي”.