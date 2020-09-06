تراند اليوم : هاني شاكر: اتخذنا قرارا بمنع التعامل.. مع شاكوش وعمر كمال نهائيا- إتفرج

تحدث الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، عن أزمة حسن شاكوش وعمر كمال وما حدث معهما خلال تواجدهما في تونس لإحياء حفل هناك.

قال هاني شاكر خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة” من تقديم وائل الإبراشي ويعرض عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، إن نقيب الموسيقيين التونسي اتصل به ليعرف موقف شاكوش وكمال القانوني،

وأخبره أن واحد منهما موقوف من النقابة والآخر ليس عضوا من الأساس، موضحا أنهما أقاما حفلا هناك في ملهى ليلي وليس حفلا جماهيريا كبيرا.

وأكد هاني شاكر أن أي فنان يسافر خارج مصر هو سفير للبلاد ولا يصح أن تكون الأغنيات التي يقدمونها هي واجهة لمصر، خاصة أنهم غنوا أغنيتهم بالكلمات التي سبق وكانت سببا في صدور قرار إيقافهما.

وعبر هاني شاكر عن انزعاجه من موقف الإعلام وأنه لا يجد أي مسانده بل عندما تحدث أي مشكلة جديدة يجد عناوين مثل أنهما يتحديان النقابة وأشياء أخرى تشعل أزمات.

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وأوضح أنه وأعضاء النقابة يشعرون أن شاكوش وكمال لا يهتمان بكل محاولات التفاهم والصلح ويسيران في طريق خاطئ، مشيرا إلى أنه اجتمع مع مجلس النقابة وأصدروا قرارا بعدم التعامل معاهم وإغلاق هذا الملف تماما.

وأكد أن دور نقابة الموسيقى عدم السماح بأن تكون هذه الظاهرة هي الواجهة الفنية لجمهورية مصر العربية، لا بد أن تكون واجهة مصر محترمة وقامة فنية.

ويرى هاني شاكر أن الفن الذي يقدم في المهرجانات أكثر خطورة من المخدرات.

يُذكر أن عمر كمال وحسن شاكوش طرحا مؤخرا دويتو غنائي جديد عبر حساباتهما الشخصية بموقع الفيديوهات الشهير YouTube،بعنوان “هنعمل لغبطيطا”.