تراند اليوم : حسين الجسمي يتربع علي عرش ” اليوتيوب ” و دياب و لمجرد احتياطي – فيديو

​لا يزال الموسم الصيفي الحالي يحصد نجاحات عدة على الصعيد الغنائي الذي يشهد انتعاشة فنية كبيرة للعديد من النجوم الذين قرروا طرح أغاني سينجل حققوا من خلالها نجاحًا بالملايين والمشاهدات والتفاعل الاجتماعي.

فيما يلي ترتيب مراكز الأغاني التي طرحت بصيف 2020 بحسب أعداد المشاهدات.

1 – حسين الجسمي

تصدر الفنان الإماراتي حسين الجسمي صدارة المشهد، بتحقيقه أكثر من 59 مليون مشاهدة لأغنيته “بالبنط العريض” التي طرحت قبل أسبوعين، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان حسين الجسمي وتوزيع توما، وتعد الأغنية عودة للفنان للغناء باللهجة المصرية.

2 – سعد لمجرد

في المركز الثاني جاءت أغنية المغربي سعد لمجرد “عدى الكلام” والتي يتغنى فيها باللهجة المصرية للمرة الأولى، حيث حققت ما يقرب من 54 مليون مشاهدة خلال شهر ونصف من طرحها، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعي ، وتوزيع توما.

3 – عمرو دياب

يأتي النجم عمرو دياب بالمركز الثالث متصدرًا فقط بأغنية “يا بلدنا ياحلوة” والتي حققت 36 مليون مشاهدة خلال شهر وأسبوع من طرحها في نهاية يوليو الماضي، وهي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور، فيما حصدت أغنيته “أماكن السهر” ما يقرب من 9 ملايين مشاهدة، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامه الهندي، وطرحت في الرابع والعشرين من أغسطس الماضي، وتأتي في مركز لاحق لأغنية تامر حسني ومحمود العسيلي “إختراع”. كما طرح “الهضبة” أغنية “مالك غيران” منذ شهر، وحقق من خلالها مليون مشاهدة، وهي من كلمات تركي آلِ الشيخ وألحان فلولكلور، وتوزيع سالفاتور جاناتشى ونابوتشودونوسور بولى.

4 – تامر حسني ومحمود العسيلي

ويأتي في المركز الرابع دويتو “اختراع” للنجم تامر حسني ومحمود العسيلي، والذي حقق ما يقرب من 13 مليون مشاهدة خلال أسبوع من طرحها، وهي من كلمات أحمد حسن راؤؤل وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.

5 – مصطفى شوقي

وجاء الفنان مصطفى شوقي في المركز الخامس، بأغنيته “ضارب عليوي” محققًا 8 ونصف مليون مشاهدة خلال سهر من طرحها، وهي من كلمات صابر كمال، وألحان بلال سرور.

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6 – محمد حماقي

وفي المركز السادس، جاء الفنان محمد حماقي بأغنيته “هو ده حبيبي” بتحقيقه ما يقرب من 6 ملايين مشاهدة، وهي من كلمات تركي آلِ الشيخ وألحان عمرو مصطفى وتم طرحها منذ شهر.

7 – رامي صبري

وتصدر المركز السابع الفنان رامي صبري بأغنية “خطيرة” التي طرحها بالتزامن مع عيد الأضحى، حيث أقترب من 4 ملايين مشاهدة، وهي كلمات تامر حسين وألحان رامي صبري وتوزيع جلال الحمداوي.

8 – كارمن سليمان

وجاءت كارمن سليمان في المركز الثامن بأغنيتها “لينا رقصة” والتي طرحت قبل ثلاثة أسابيع، محققة 3 ملايين مشاهدة، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي .

9 – أحمد باتشان

وفي المركز التاسع، جاءت أغنية “سقفة كبيرة” للمطرب أحمد باتشان محققة ما يقرب من 3 ملايين مشاهدة خلال 3 أسابيع، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي ، وتوزيع توما.

10 – محمد نور

وجاء محمد نور في المركز العاشر”جاني في ملعبي” بإقترابها من تحقيق 2 مليون مشاهدة، وهي من ملمات وألحان عزيز الشافعي وتم طرحها منتصف أغسطس الماضي.