تراند اليوم : بالفيديو .. سلوي علي وصت بفعل هذا الشئ بعد وفاتها

كشفت الفنانة سلوى محمد علي عن وصيتها التي تتمنى تنفيذها بعد وفاتها.

وخلال حلولها ضيفة في برنامج “3 ستات” الذي يعرض عبر قناة “صدى البلد” قالت سلوى محمد علي “كل ممثل مسرح لديه أمنية أن يموت على خشبة المسرح.. وكان هناك تقليد لخروج جنازة كل ممثل مسرح من المسرح القومي”.

وأضافت أن وصيتها هي خروج جنازتها من المسرح القومي لمشاركتها في العديد من المسرحيات التي عرضت على خشبته، لافتة إلى أن التمثيل يعد ثاني أصعب مهنة في العالم وفقا لما أكده علماء الاجتماع بعد العمل بالمناجم.

وشاركت سلوى محمد علي في رمضان 2020 بمسلسل “بـ100 وش” برفقة نيللي كريم وآسر ياسين.

وتدور أحداث المسلسل حول “سكر” نصابة محترفة يتم النصب عليها من قِبل “عمر” نصاب محترف ايضًا لتدخل في صراعات معه لإعادة أموالها، ثم تقرر الاتحاد معه للقيام بعمليات نصب اكبر.