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بطل السلام" قصيدة مهداة من محمد بن راشد إلى محمد بن زايد

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 6 سبتمبر 2020

أهدى نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، قصيدة حملت عنوان ”بطل السلام“ إلى الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .. وفق "إرم نيوز".

 

ونشر الشيخ محمد بن راشد، عبر حسابه الرسمي على ”انستغرام“ نص قصيدة ”بطل السلام“، والتي تقول:

 

لـــك رايـــة فــوق الـمـجرة تـخـفق

 

 

ومــكـارم مـنـهـا الـمـكـارم تـعـشق

 

طـرقـتـك والـمـجـد الـمـأثـل مــورق

 

ونــــداك مــنـه مــطـوق ومــطـوق

 

فـلـبـاسـه مـلـبـوسـه لـــك رائـــق

 

فــخــرا لـــه هـــام الـثـريـا تــطـرق

 

بــيـتـي وبـيـتـك والـوشـائـج بـيـنـنا

 

وعــريـنـنـا والـــعــارض الــمـتـدفـق

 

واسـمـي واسـمـك واحـد يـا قـائدا

 

فــي كـل مـا يـدعو نـطيع ونـصدق

 

ســـر يــا مــحـمـد لــلـعـلا مـتـألـقـا

 

قـــدمــا ومــثـلـك بــالـعـلا يــتـألـق

 

بـــك حـكـمـة مـــن زايـــد مـوروثـة

 

وعــزائــم مــنـهـا الــعـزائـم تـــورق

 

أشـبـهت زايـد فـي الـمواضع كـلها

 

وإذا تـسـابـقـك الـمـفـاخر تـسـبـق

 

ويــــد تــجـود بـصـيـب ثـــر الـعـطـا

 

وكــأنــمـا الــدنـيـا بــكـفـك تــــرزق

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وكـــأن مـاضـيـنا الـعـريـق قـصـيـدة

 

بـعـظيم مـا أتـحفت شـعبك تـنطق

 

بـطل الـسلام وصـانع السلم الذي

 

بـجـناح عـزمك فـي الـسماء يـحلق

 

ولـــك الــبـلاد سـهـولـها ونـجـودها

 

ولأنــــت بـالـمـجد الـمـأثـل أخــلـق

 

بـسـيـاسـة مــدروسـة مـرسـومـة

 

ظـهـر الـصـواب بـهـا وبـان الـمنطق

 

ولـك الـجنود الـذائدون عـن الحمى

 

دمـهـم فـداء فـي الـمواقف يـهرق

 

أنـــى اتـجـهـت فــثـم عـــز حـافـل

 

ولــــك الـفـخـار مــغـرب ومــشـرق

 

فـــــوق الــثــريـا مـــنــزل تـحـتـلـه

 

وتـطـل مـنـه عـلـى الــورى تـتـألق

 

ولـكـم يـحـاول فـهـم فـكـرك جـاهل

 

فـيـعـود والــبـاب الـمـبـجل مـغـلـق

 

لـــك كـــل شـعـبـك تــابـع ومـتـابع

 

فـابـلغ مــداك فـمن جـناحك يـلحق

 

وأنــا أخــوك كـمـا عـهدت مـساعدا

 

شمس الأخوة في المواقف تشرق

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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