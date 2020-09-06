شكرا لقرائتكم خبر عن دريك يتناول المكرونة على درع "المليار استماع" لأغنيته .. فيديو ‎ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في لقطة غريبة، قام النجم العالمي دريك بمشاركة جمهوره عبر حسابه بموقع "انستجرام"، فيديو وهو يتناول المكرونة علي درع تحقيق أغنيته الجديدة " In my feelings" لأكثر من مليار مشاهدة حتى الوقت الحالى على تطبيق الأغاني سبوتيفاى.

من ناحية أخرى ينتظر الملايين من محبي وعشاق النجم العالمى دريك إطلاق ألبومه الغنائي الجديد، والذي أشار دريك فيما قبل أنه يعمل بكل اجتهاد ليخرج للعالم بشكل مذهل وخاطف للأذهان ، فقد كشف موقع "راب اب" أن النجم الشهير البالغ من العمر ( 33 عام ) أقترب من خط النهاية ، حيث أنجز دريك 90 % من ألبومه الغنائي المقبل وهو ما كشفه المنتج أوفو نويل، وأثار الخبر حماس قطاع كبير من عشاق دريك من مختلف الأعمار ومن شتي أنحاء العالم .





دريك

وكان دريك قد أشار في بداية الشهر الماضي أنه انجز بالفعل 80 % من عمله علي ألبومه الغنائي السادس و الذي من المقرر ان يتم إطلاقه خلال صيف 2020 أي اقترب موعد إطلاقه .

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صورة للدرع وعليه المكرونة

يذكر أن مغني الراب البريطاني الشهير هيدي وان "Headie One" أطلق مؤخرا أغنية " Only You Freestyle" " مع النجم العالمي دريك و هي أول أغنية يطلقها هيدي وان منذ إطلاقه "Rose Gold" في شهر مايو الماضي و التي حققت نجاح ملحوظ بين المعنيين بالموسيقي و الغناء من مختلف الأعمار.