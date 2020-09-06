شكرا لقرائتكم خبر عن جمال يوسف بعد إصابته بالسرطان: مش خايف من الموت أدعولى ربنا ياخد بإيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان جمال يوسف لـ"الخليج 365" آخر تطورات حالته الصحية بعد إصابته بمرض "سرطان البلعوم" وتفاصيل بدايته مع المرض بعد اكتشافه فى شهر مايو الماضى، موجهاً فى البداية الشكر لكل الناس التى دعت له قائلاً : "ربنا يجعله فى ميزان حسانتهم يا رب" وذلك من خلال تسجيل صوتى خاص.

وأشار جمال يوسف إلى أنه اكتشف المرض فى شهر ابريل الماضى وقال : "بدأت أشعر بآلام فى الغدة الليمفاوية والدكتور قال لى أعمل عينة وذلك فى شهر 4، وخرجت نتجية العينة فى شهر 5 واكتشفت اصابتى بورم فى الغدد اللمفاوية البلعوم الأنفى".

وأضاف يوسف: "اتجهت للنقابة، وربنا يجازيه خير ويباركله الدكتور أشرف زكى، دا مش بنى دا ملاك ، وقف جنبى وبعتلى دكتور أورام قالى لازم ناخد جلسات كيماوى ونعمل 35 جلسة إشعاع، وبعد ما اخدتهم أثروا على البلع والأحبال الصوتيه علشان كدا صوتى مش واضح أوى".

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واستكمل حديثه موجها فيه الشكر لكل الفنانين الذين وقفوا بجانبه وقال: "انا متشكر لكل الناس اللى دعت لى ربنا يجازيهم خير، وبشكر أستاذى الفنان الكبير محمد صبحى هو مش استاذى بس هو أبويا، بشكر أيضاً الفنانة نشوى مصطفى والفنانة وفاء عامر والفنانة حنان سليمان لأنهم وقفوا جنبى وكتر خيرهم عرفونى معنى الزمالة".



الفنان جمال يوسف

وتابع :" بشكر أخويا أوصديقى الفنان ايهاب فهمى والفنانة نهال عنبر والفنانة عفاف رشاد، ومتشكر لكل الناس اللى دعت لى، وأنا ليا طلب من المتابعين والجمهور والأصدقاء أدعولى ربنا ياخد بايدى ولو مليش نصيب أكون موجود وأرح لربنا ربنا كبير، أنا مش خايف من الموت أنا سايب أمرى لله لأن الموت ميخوفش اللى يخوف وقفة البنى آدم قدام ربناظن خايف أكون واقف قدام ربنا وعليا اخطاء، أنا بستغفر ربنا كل شوية، والحمد لله على كل حال".