شكرا لقرائتكم خبر عن أجمل صور البرنسيسة رجاء الجداوى منذ شبابها وحتى وفاتها في ذكرى ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل اليوم عيد ميلاد برنسيسة الفن ورمز الأناقة والشياكة الراحلة رجاء الجداوى التي رحلت عن عالمنا يوم 5 يوليو الماضى بعد إصابتها بفيروس كورونا، وتميزت رجاء الجداوى بأدائها وصدقها في أعمالها، التي سوف تظل محفورة في ذاكرة المشاهدين، لذلك شاهد أجمل صور الفنانة القديرة منذ شبابها حتى وفاتها.

والفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطن المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.

وتألقت رجاء الجداوى فى العديد ممن الأدوار السينمائية والتلفزيونية ، كما شاركت فى العديد من المسرحيات مع الزعيم عادل إمام، وكانت تحظى بشعبية وجماهيرية كبيرة.

ورحلت الفنانة الكبيرة فى 5 يوليو الماضى بعد إصابتها بفيروس كورونا وبقاءها أكثر من 40 يوما بالمستشفى.

وكانت كشفت أسرة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي عن مهرها الذي طلبته عائلتها عند زواجها من حسن مختار حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق، في 22 نوفمبر 1970.

ونشرت أميرة حسن مختار، على حسابها والدتها الفنانة الراحلة رجاء الجداوي عبر انستجرام، مهر والدتها وقيمة 25 قرشا، معلقة على الصورة التي نشرتها للمهر قائلة :" مهر مامي.. أحلى قصص الحب".













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