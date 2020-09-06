شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تجدد تعاونها مع محمد أبو نعمة فى أغنية خليجية بعنوان "رفقا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون المطربة أصالة مع الشاعر محمد أبو نعمة، في أغنية جديدة باللهجة الخليجية تحمل اسم"رفقا" وهى من ألحان سهم، وتوزيع خالد عز، ولم تكن المرة الأولى الذى يتعاون فيها محمد أبو نعمة مع أصالة، حيث تعاونا من قبل في كليب"بنت الأكابر"، وهى من ألحان محمود الخيامي، وتوزيع الموسيقي فهد.

كما جاءت أغنية بنت الأكابر ضمن الأغاني أكثر بحثاً على موقع يوتيوب خلال الفترة الأخيرة منذ طرحها، وتعد هي الأولى التى تقوم أصالة بغنائها باللهجة الصعيدي فى مسيرتها الغنائية.

كما كشفت أصالة عن رغبتها في الظهور بشكل جديد من خلال ألبومها الجديد "لا تستسلم"، وهو ما يفسر لدى البعض حذف جميع الصور والفيديوهات التي نشرتها منذ تدشينها الحساب بموقع إنستجرام، لإقدامها على تلك الخطوة، وظهرت الفنانة أصالة من خلال برومو ألبومها الجديد على هيئة ظلال أسود، حيث لم توضح النيولوك أو الشكل الجديد التي سوف تظهر عليه فى ألبومها الجديد "لا تستسلم".

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يذكر أن آخر أعمال أصالة فيديو كليب أغنيتها الجديدة "اتحبنى" باللهجة الخليجية، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وهى من كلمات العالية، ألحان راكان، توزيع هشام السكران، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى الماضي.