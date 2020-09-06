شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لورانس فى أحدث ظهور لها بعد أخبار حملها بالكمامات مع زوجها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة جينيفر لورانس تحاول الاستمتاع بوقتها خلال تلك الفترة برفقة زوجها كوكي ماروني، حيث ظهر الثنائي معاً مؤخراً اثناء سيرهما وتناولهما الغداء في شوارع مدينة منهاتن، وذلك بعد أيام من انتشار اخبار تؤكد حمل لورانس في طفلها الأول من زوجها التي تزوجته في وقت سابق من عام 2019.



لورانس وزوجها

وكانت التقطت عدسات المصورين النجمة العالمية جنيفر لورانس في شوارع مدينة نيويورك الأمريكية قبل يومين مع زوجها كوك ماروني، حيث ظهر الثنائي أثناء توجهما إلى موعد عشاء رومانسي وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية لعدم الإصابة بفيروس كورونا.

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جينيفر لورانس مع زوجها

وظهر على النجمة العالمية صاحبة الـ 30 عامًا، علامات الحمل الأولي لها أثناء ظهورها مع زوجها، عقب مرور ما يقارب العام على زواجهما في رود آيلاند، بعد إعلان خطبتهما في فبراير 2019، وهو ما أثار الكثير من احتمالات حملها بعد ظهورهما الرومانسي على غير عادتهما، حيث اشتهر الثنائي بالكثير من المشاجرات والخلافات بحسب صحيفة ميرور الإنجليزية.

بدأ الثنائي المواعدة الأولى لهما عام 2018، بعد انفصالها عن المخرج دارين أرونوفسكي في العام السابق، وسرعان ما ارتبط الثنائي في حفل زفاف شهير حضره عدد كبير من الضيوف والمشاهير بما في ذلك النجمة العالمية كاميرون دياز والنجمة العالمية أديل.

وكانت قد انضمت النجمة العالمية جنيفر لورانس، أخيرًا الى عالم تويتر، بعد فترة طويلة لها عبر التطبيقات الأخرى، وذلك لدعم احتجاجات نبذ العنصرية التي شهدتها الولايات المتحدة الامريكية منذ اشهر قليلة، على خلفية مقتل جورج فلويد صاحب البشرة السمراء على يد رجال الشرطة في مدينة مينيابوليس