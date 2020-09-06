ليلى علوي تشيد بقرعة بطولة العالم لكرة اليد: "في انتظار دورة قوية"

رنا صلاح الدين - أشادت الفنانة ليلى علوي، بتنظيم حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد التي نظمتها مصر تحت سفح الأهرامات.

ونشرت ليلى صور من الحفل، وعلقت عليها من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام":"في اللحظات دي حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد في أحلى مكان في العالم، سفح الأهرامات في مصر العظيمة، البلد اللي طول عمرها بتدعم وبتصنع وتستضيف التاريخ والفن والرياضة وأهم أحداث العالم".

وأضافت:"في انتظار دورة قوية ومشرفة تليق باسم مصر والمصريين في يناير 2021 بدعم كامل من الدولة المصرية وباتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا، من قلوبنا كلنا مع بلدنا وكل الدعم للفريق القائم على تنظيم الحدث العالمي ده وأمنياتنا الطيبة لفريق كرة اليد المصري بأحراز اللقب عن جدارة واستحقاق".

يذكر أن أخر أعمال ليلى علوي السينمائية فيلم "التاريخ السري لكوثر"،ويشارك فيه كل من زينة، محسن محيي الدين، أحمد حاتم، فراس سعيد وكوكبة أخرى من النجوم، من تأليف وإخراج محمد أمين.

ليلى علوي