ريهام سعيد تعتذر لنفسها: أنا آسفة على اللي عملته فيكي

رنا صلاح الدين - نشرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد صورة حديثة لها، وفاجأت الجمهور بتوجيه اعتذارا لنفسها.

ريهام كتبت: "للتصحيح هابطل أعمل مشاكل بإني أدخل نفسي في حاجات وأدافع عن ناس وأنا مش طرف باعتقادي اني بقول الحق و في الاخر البس انا".

وأضافت: "كلمة الحق بتزعل . مش هاصلح الكون اكتشفت ان ده مش صح اهتم بنفسك ومالكش دعوه بمشاكل غيرك لما بتقع مابتلاقيش جنبك غير ربنا محدش نفعني ولا افتكرني حتي".

وتابعت: "ضيع وقتك لخدمه الناس البسيطه و استمتع بفرحتهم حب الحياه النعم اكتر بكتير من الهموم".

واعتذرت لنفسها، بقولها: "أنا آسفه يا ريهام يا سعيد علي الي أنا عملته فيكي . وعلى فكرة مشاكل شغلي مش غلطات كلها كماين بس الحمد لله والله أنا أسعد إنسانة في الكون لأني اتعلمت الرضا.. ألف حمد وشكر".

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وكانت الإعلامية المصرية ريهام سعيد قد احتفلت مؤخرا بانتهاء فترة وقفها عن العمل، والتي استمرت لمدة عام، وانتهت يوم 28 أغسطس.

ريهام كتبت، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام": "انهارده ٢٨ اغسطس، ماسمعش ولا اشوف حد بيكتب الاعلاميه الموقوفة".

وأضافت: "مابقتش موقوفه والسنه دي كلنا قعدناها في البيت مش انا لوحدي وعدت السنه بسلام يالا افرحوا معايه بالبدايه الجديده".

وأكملت: "والي جاي كله خير ونجاح انا متاكده لان ربنا كبير و عظيم . يا بلدنا يا حلوه بالناس الحلوه . بحبكوا اوي".