صور| إطلالة مثيرة لإيمي أدمز بعد جلسة تصفيف شعر

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رنا صلاح الدين - رصدت عدسات الكاميرات النجمة إيمي أدمز، عقب خروجها من أحدى مراكز التجميل بحي بيفرلي هيلز بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.
واحتفلت إيمي أدمز في الأيام الماضية بعيد ميلادها، رفقة زوجها دارين لو جالو، وابنتهما أفيانا البالغة من العمر 10 سنوات.
إيمي آدمز
وأتضح على أيمي أدمز زيادة كبيرة في الوزن، ناتجة عن فترة الغلق بسبب فيروس كورونا، والتي استمرت لأكثر من 3 أشهر.
وارتدت إيمي أدمز، ملابس كاجول مع الحفاظ على الوقاية من فيروس كورونا، بارتداء القناع الطبي الواقي.
أيمي آدمز
وحافظت إيمي أدمز على لون شعرها الأشقر كما هو معتاد، بعد جلسة التصفيف التي خضعت لها.
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