رنا صلاح الدين - استعرض الفنان المصري أحمد السقا قدراته في الفروسية، بمجموعة صور نشرها على حسابه الخاص على موقع "انستجرام".
السقا ظهر في الصور، وهو يقوم بأداء حركات صعبة وخطيرة، ويقفز بحصانه فوق الحواجز بمهارة شديدة.
الفنان المصري علق على الصور، بقوله: "ما شاء الله. حصاني العزيز.. الحمد لله.. حياتي"، وقد حازت الصور على إعجاب جمهوره بشدة.
يذكر أن الفنان المصري أحمد السقا ينشغل حاليا بتصوير فيلمه الجديد، والذي يحمل اسم "العنكبوت"، ويشاركه بطولته النجمة منى زكي، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وريم مصطفى، ومحمد لطفي، وأحمد فؤاد سليم، وغيرهم.
كما يستعد أحمد السقا لتصوير مسلسله الجديد "نسل الأغراب"، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم، ويشاركه بطولته أمير كرارة.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد السقا يستعرض قدراته في الفروسية بمجموعة صور.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.