أحمد السقا يستعرض قدراته في الفروسية بمجموعة صور.. شاهد

رنا صلاح الدين - استعرض الفنان المصري أحمد السقا قدراته في الفروسية، بمجموعة صور نشرها على حسابه الخاص على موقع "انستجرام".

السقا ظهر في الصور، وهو يقوم بأداء حركات صعبة وخطيرة، ويقفز بحصانه فوق الحواجز بمهارة شديدة.

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الفنان المصري علق على الصور، بقوله: "ما شاء الله. حصاني العزيز.. الحمد لله.. حياتي"، وقد حازت الصور على إعجاب جمهوره بشدة.

يذكر أن الفنان المصري أحمد السقا ينشغل حاليا بتصوير فيلمه الجديد، والذي يحمل اسم "العنكبوت"، ويشاركه بطولته النجمة منى زكي، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وريم مصطفى، ومحمد لطفي، وأحمد فؤاد سليم، وغيرهم.

كما يستعد أحمد السقا لتصوير مسلسله الجديد "نسل الأغراب"، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم، ويشاركه بطولته أمير كرارة.