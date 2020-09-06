أحمد عز يشكر سعد سمير وكريم فهمي بسبب حضورهما مسرحية "علاء الدين"

رنا صلاح الدين - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهر من خلاله النجم أحمد عز، وهو يشكر عددًا من النجوم لحضورهم العرض المسرحي "علاء الدين".

وشكر عز كل من لاعب كرة القدم سعد سمير والمطربة مي فاروق والفنان كريم فهمي، إضافة إلى مقدمات برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" وهن منى عبد الغني ومفيدة شيحة وسهير جودة.

ولاقى عرض "علاء الدين" للنجم أحمد عز والمخرج مجدي الهواري، تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور خلال فعاليات موسم الرياض بالسعودية، لأكثر من سبب من بينها استخدام تقنية الهولوجرام، وظهور عز والممثلة تارا عماد على البساط السحري فى كافة أرجاء المسرح وأعلى الجمهور.

مسرحية علاء الدين من إخراج مجدي الهواري وبطولة النجم أحمد عز، ويشاركه البطولة كل من الفنانة تارا عماد (ياسمين) ومحمد ثروت (الجني)، وهشام إسماعيل (الوزير جعفر) وسامي مغاوري (السلطان)، إسلام إبراهيم (قفة)، محمد جمعة (فرعون).

على جانب آخر يخوض أحمد عز، السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "هجمة مرتدة"، رفقة الفنانة التونسية هند صبري ومجموعة أخرى من النجوم.