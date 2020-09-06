أيمن بهجت قمر يكشف كواليس كتابة مقطع "لقيت الطبطبة" من أغنية "بالبنط العريض"

رنا صلاح الدين - أكد الشاعر الغنائي المصري أيمن بهجت قمر أنه عندما كتب مقطع "لقيت الطبطبة" من أغنية "بالبنط العريض"، لم يكن يتخيل أن تحقق كل هذا النجاح.

وعن سر نجاح الأغنية، قال إنه يرى أن الجمهور كان في فترة يحتاج فعلا إلى "الطبطبة" بعد فترة صعبة عاشها الجميع.

أما عن كواليس كتابته للأغنية، كشف أن الفنان الإماراتي حسين الجسمي أرسل له مقطعا من ألحانه، وهي المرة الأولى التي يلحن فيها الفنان الإماراتي كلاما مصريا.

وأضاف، في مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" على قناة mbc مصر، أنه بدأ العمل على اللحن ووضع له الكلمات.

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وتابع أنه وجد أن كلمة "الطبطبة" ستكون مناسبة للحن ثم جاءت كلمة "كهربا"، لافتا إلى أنه كان له تجربة سابقة مع "الطبطة"، عندما كتب لنانسي عجرم "يا طبطب يا أدلع".

وأكد أن حسين الجسمي أعجب جدا بالأغنية عندما أخبره بالكلمات، مشددا على أنه لم يكن يتوقع كل هذا النجاح للأغنية وأن تصل عدد مشاهداتها إلى أرقام كبيرة.