سلوى محمد علي تكشف عن وصيتها الغريبة

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة المصرية سلوى محمد علي عن وصيتها الغريبة بعد وفاتها، وهي خروج جنازتها من المسرح القومي.

سلوى محمد علي قالت، فى تصريحات تليفزيونية: "كل ممثل مسرح لديه أمنية أن يموت على خشبة المسرح.. وكان هناك تقليد لخروج جنازة ممثلى المسرح من المسرح القومي".

الفنانة المصرية أضافت: "لكن هذا التقليد لم يعد موجودا"، لافتة إلى أن وصيتها هى خروج جثمانها من المسرح القومي.

وكانت الفنانة سلوى محمد علي قد كشفت مؤخرا أنها كانت تفعل مثل شخصيات فيلم "صاحب المقام" في الحقيقة، حيث كانت ترسل دعواتها إلى الله في رسائل عند الإمام الشافعي.

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وكشفت عن دعواتها إلى الله عند الإمام الشافعي، بقولها: “داعيت إني أتزوج زوجي المخرج الراحل محسن حلمي، وتزوجته بالفعل”.

وتابعت أنها كانت تزور الإمام الشافعي وهي صغيرة وتدعو إلى الله بالنجاح، وبالفعل تحققت دعواتها سواء في الدراسة أو الفن”.

وفيلم "صاحب المقام" من بطولة يسرا، وآسر ياسين، وأمينة خليل، ومحمود عبدالمغني، وإنجي المقدم، وريهام عبدالغفور، وغيرهم.