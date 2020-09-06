مها أحمد تنجو من حادث سير خطير

رنا صلاح الدين - كشفت الفنانة المصرية مها أحمد عن نجاتها من الموت في حادث سير خطير، على طريق الساحل الشمالى، حيث كانت تقضي أجازتها الصيفية هناك.

مها أحمد كتبت، على حسابها الخاص على موقع "الفيس بوك": "الحمد لله على كل شىء.. كنت هعمل حادثة فظيعة فى طريق الساحل ورب العرش نجانى.. الحمد لله".

مها احمد

يُذكر أن الفنانة مها أحمد متزوجة من الفنان مجدي كامل، بعد قصة حب قوية جمعتهما، وقد أثمر زواجهما عن ولدين، الأول يدعى أحمد، ويعاني من تأخر عقلي، والثاني يدعى "عادل".

وكانت مها أحمد قد شاركت متابعيها مؤخرا بصورة مميزة من حفل زفافها، وغازلت فيها زوجها بقولها: "طول عمرى كنت بحلم ان ربنا يكرمنى ويكون من نصيبى شاب ابن حلال وطيب وحنين وشهم وجدع وأهم شيء يكون بيحبنى ويحطنى جوه عنيه".

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وأضافت: "الحمد لله رب العالمين انى من اول يوم دخلت فيه المعهد، وبدايت تحقيق طموحى الفنى ربنا رزقنى بالهديه اللى كنت بحلم بيها وهى انت من افضل واجدع شباب المعهد كل البنات تتمنى نظره منه لكن ربنا اراد انك تختارنى وتحبنى وتراعى ربنا فيا".

وتابعت: "وأنا بقلب فألبوم ذكرياتي الجميلة افتكرت كل كلمه حلوه قلتهالى كل طبطبه طبطبت فيها عليا كل حب كل حنان طول فترة زواجنا كنت صاحبى واخويا وابويا واستاذى وابنى عمرك محرمتنى من حاجه كنت سخى فكل حاجه ربنا يخليك ليا ولولادك".

مها احمد

وأكملت: "يمكن الظروف الصعبة اللى مرينا بيها عمرك محسستنى إن الحمل تقيل عليك رغم إنى عارفة إنه تقيل وتقيل قوى بس انت قد كل صعب زوجى وافتخر النجم المكافح المحترم المحبوب حبيب الملايين مجدى كامل ".

واستطردت: "اسفه طبعا إنى أقول القاعده مده طويله فالبيت اعتقد انها مصلحه لكل زوج وزوجه يطلعوا البوم ذكرياتهم ويحاولوا يسترجعوا احلى ايام العشره الطيبه يمكن لو عملنا كده ربنا يهون علينا ويفك كربنا ويبعد البلاء. بسم الله ماشاء الله ربنا يباركلى فيك ويخليك لولادك ويقويك حبيب عمرى نجم النجوم مجدى كامل".