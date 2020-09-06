مصطفى خاطر يبدي إعجابه بمسرحية "صباحية مباركة": "كنت هموت من الضحك"

رنا صلاح الدين - أبدى الفنان مصطفى خاطر، إعجابه بمسرحية "صباحية مباركة"، بطولة نجمي "مسرح مصر" الفنان علي ربيع ومحمدأسامة الشهير بـ"أوس أوس".

ونشر "خاطر" صورة تجمعه بهما، وعلق عليها من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام":"ألف مبروك يا أوس أوس أنت وعلي اقسم بالله أنا كنت هموت من الضحك مسرحية تحفة بجد ده حتي إخراج أستاذ أشرف بيضحك".

مسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة علي ربيع، و أوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحي نصرالدين، والاء علي، ونيرة عارف، وصميدة، وهي من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسنى، وإخراج أشرف عبدالباقي.

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يذكر أن مصطفى خاطر، شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل كوميدي تحت عنوان "عمر ودياب"، رفقة الفنان علي ربيع.

المسلسل من بطولة علي ربيع ومصطفى خاطر وهالة فاخر ونهال عنبر ومحمود الليثي ومحمد محمود، ومن تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم، وإخراج معتز التوني.

مصطفى خاطر