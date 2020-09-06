هاني شاكر: أغاني المهرجانات أخطر من المخدرات

رنا صلاح الدين - علق الفنان ونقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، على أغاني المهرجانات التي دائما يعبر عن استيائه منها ورفضه لها.

وقال هاني، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، الذي يقدمع الإعلامي وائل الإبراشي عبر قناة "الأولى"، إن أغاني المخدرات أصبحت أخطر من المخدرات.

وكان قد أعلن أمير الغناء العربي هاني شاكر، إلغاء حفلات مغني المهرجانات حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال في تونس.

وجاء إلغاء الحفل احتراما لقرار نقابة الموسيقيين المصرية بمنع مقدمي أغاني المهرجانات من الغناء في مصر وإقامة الحفلات.

ووجه هاني شاكر الشكر للقائمين على نقابة الموسيقيين التونسية بعد تفهمهم لموقف النقابة في مصر، وإلغاء الحفلات التي كان مزعم إقامتها الأيام الماضية.