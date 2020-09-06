صورة| انتقادات حادة لبريتني سبيرز بسبب صديقها الإيراني

رنا صلاح الدين - توجه سلسلة من الانتقادات في الفترة الحالية، للنجمة العالمية بريتني سبيرز خاصة بعد ارتباطها بصديقها سام أصغر، والذي يصغرها بعدد ليس قليل من السنوات.

ظهرت للمرة الأولى بريتني سبيرز، رفقة صديقها الإيراني سام أصغر، خلال استمتاعهما سويا على أحد الشواطئ بمدينة لوس أنجلوس، خلال شهر يوليو الماضي.

وكتبت أحدى المتابعات لبريتني سبيرز عبر "إنستجرام" تعليق مثير، بقولها: "هذا الحساب أصبح مثير للخوف بالنسبة لي".

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بريتني سبيرز

ورد سام أصغر علي المتابعة: "لماذا مثير للخوف بالنسبة لكي، فهذا الحساب خاص بأكبر نجمة في العالم، نحن بحاجة لناس مثلها، إذا كنت غاضبة عليكي بإلغاء المتابعة".

ودخلت بريتني سبيرز في الفترة الماضية، في سلسلة من الخلافات مع والدها بسبب محاولتها التخلص من وصايته عليها المستمرة منذ عام 2008، حتى تحولت الوصاية مؤخرا لشقيقتها الأصغر.