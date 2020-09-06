ظهور جديد لـ"كنزي ونور" عمرو دياب

نشرت "كنزي" ابنة الفنان المصري عمرو دياب مقطع فيديو جديد عبر حسابها الشخصي على تطبيق "أنستقرام"، وظهرت برفقتها أختها "نور"، ابنة الفنانة شيرين رضا.



وشهدت الفترة الماضية نشاطا فنيا للهضبة عمرو دياب، إذ طرح مؤخرا عدة أغنيات منفردة منها "مالك غيران"، من تأليف ترك آل شيخ، و"أماكن السهر" كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي، حيث سجلت الفنانة دينا الشربيني ظهورا مميزا في "الكليب".

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ومن ناحية أخرى يستعد عمرو دياب لتقديم أول حفل غنائي بعد أزمة فيروس كورونا، والمقرر له 13 سبتمبر/أيلول، حيث أعلنت شركة سفن سياحية بالسعودية أن الحفل سيكون على متن رحلتها الثانية إلى البحر الأحمر.

وأوضحت الشركة أن عمرو دياب سيقدم حفلا غنائيا على متن السفينة التي تتوقف في أكثر من محطة في رحلة تستغرق 4 أيام، وأن حضور الحفل ضمن تكاليف حجز الرحلة.



