صيف 2020 يزيح الستار عن العديد من الألبومات الغنائية لنجوم الوطن العربي

أزاح صيف 2020، الستار عن العديد من الألبومات الغنائية لنجوم الوطن العربي، وكانت الصدارة مع الأصوات النسائية بإطلاق "إليسا"، و"جنات" ألبوماتهن، فيما نافس الهضبة عمرو دياب بـ"سهران"، لتتوالى مفاجآت النجوم.



واليوم أصدر الفنان مصطفى قمر، أحدث ألبوماته الغنائية "لمن يهمه الأمر2"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وطرح مصطقى قمر، 6 أغنيات من ألبومه الجديد، وهي: "يا مسافر، دقي عودك، حبك على جبيني، عجوز في المدينة، راجعين، حنونة".



ويحمل الألبوم العديد من المفاجآت، حيث يشارك مصطفى قمر، شقيقة "ياسر" في أغنية "يا مسافر"، كما يشارك الموسيقي الليبي الكبير ناصر المزداوي في أغنية "حنونة".



يأتي ألبوم "لمن يهمه الأمر 2" بعد عام واحد على طرح مصطفى قدم ألبوم "ضحكت ليا" الذي ضم 13 أغنية منهم: "س من الناس، باب موارب، نفس السيناريو، نسيتني خلاص، نفس الإحساس، سلمى، عارف".





من جانبها أطلقت الفنانة السعودية وعد، ألبومها الغنائي الجديد "ويلي أحبك" عبر تطبيق "ديزر"، والقناة الخاصة بشركة روتانا عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

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وتتعاون وعد في الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، من أبرزهم الملحن وليد سعد، وناصر الصالح، والشاعر خالد تاج الدين.



ويضم الألبوم 8 أغاني بـ 3 لهجات: "المصرية، الخليجية، واللبنانية"، حيث تحرص وعد في كل ألبوماتها الغنائية على التنويع في الموسيقى التي تختارها.



وعد كانت قد أعلنت في يوليو الماضي، عن إصابة ابنتها التي تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، بفيروس كورونا، وطالبت جمهورها الدعاء لها.



وكتبت وعد، عبر خاصية "الاستوري" بموقع "إنستجرام": "حبيبتى بنتى جالها كورونا، الله يرفع عنها ويشفيها ادعو لها، يا حبيبتى يا حسنا يا قطعة من قلبى أستودعك الله، الله يرفع عنك ولا يضرك ويشفيكى قادر يا كريم".

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