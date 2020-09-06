شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان تعمل على توسيع إمبراطوريتها .. الأدوات المنزلية والأثاث "السر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلم جيدا نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان كيف تجعل حياتها المهنية أكثر نجاحا، بل تعمل بالعديد من الطرق على توسيع إمبراطوريتها، وقدمت نجمة تليفزيون الواقع البالغة من العمر ( 39 عام ) مؤخرا علامة تجارية لـ KKW Home ، حيث تستعد كيم لإطلاق مجموعة من الأدوات المنزلية التي سيتم بيعها في العديد من متاجر البيع بالتجزئة ، وهو الخبر الذي تداولته العديد من الواقع الفنية الشهيرة و أبرزها " جاست جيرد " .

في حين أشار موقع " بيبول " أن KKW Home سيضم عددا كبيرا من المنتجات ، ومنها "هدايا ، سلع استهلاكية عامة ، منتجات وإكسسوارات الحمام والدش ، إضافة الي أثاث وإكسسوارات خاصة بغرف النوم ، وإكسسوارات منزلية بشكل عام ".

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كيم كاردشيان

يذكر أن كيم كاردشيان كانت ضحية احدي الشائعات التي أكدت عبر موقع HEAT أن كانى ويست يضع زوجته فى موقف صعب جدا، فالنجم الذى احتل عناوين الصحف لادعائه أنه كان يحاول طلاق كيم كارداشيان منذ شهور يدعى الآن أن والدة كارداشيان ، كريس جينر هى سبب مشاكله العائلية بأكمله ، فقد أشار مصدر لم يعلن عن هويته أن كانى ويست مقتنع تماما أن كريس جينر هى سبب مشاكله مع كيم ، و هو فى الحقيقة يقبل أى شيء مع كيم التى تحتاج إلى الكثير من الإصلاح وفى نفس الوقت يعترف بأنه ليس قديس ، ولكن فى النهاية ، أكبر مصدر للمشاكل بالنسبة له هى كريس".

ويضيف المصدر الذى لم يذكر اسمه أن ويست سئم من تدخل جينر والضغط المستمر على كيم لكى تكون فى دائرة الضوء باستمرار ، و فى ذهن كانى ويست أنه سيتم حل الكثير من مشاكلهما إذا كان لديهم المزيد من الخصوصية".