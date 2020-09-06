شكرا لقرائتكم خبر عن اشتغلت فى جراج اثناء دراستها.. تفاصيل رحلة كفاح برنسيسة الفن رجاء الجداوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم الموافق 6 سبتمبر عام 1938 ولدت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى التى رحلت عن عالمنا فى يوليو الماضى تاركة رصيدا كبيرا من المحبة لدى زملائها وجمهورها الكبير.

عرفت رجاء الجداوى بالرقى وكنت أيقونة للشياكة، وعلى الرغم من مظهرها الارستقراطى وتألقها الدائم عاشت برنسيسة الفن رحلة ومعاناة كفاح كبيرة، وكانت دائما تفتخر بهذه الرحلة وتتحدث عن تفاصيلها.

حيث وُلدت نجاة على حسن الجداوى المعروفة باسم رجاء الجداوى فى محافظة الإسماعيلية عام 1938، ارتبطت بخالتها تحية كاريوكا وهى فى سن 3 سنوات، و تحدثت الجداوى عن دور خالتها فى تربيتها خلال أكثر من لقاء، قائلة: «والدتى اتطلقت وكنا 5 أشقاء، فقررت خالتى تحية تاخدنى وكان عمرى 3 سنوات وشقيقى الأصغر فاروق، لتتولى رعايتنا وانتقلنا من الإسماعيلية للقاهرة، ودخلتنا مدارس فرنسية، وكانت أكثر من أم، وأدين لها بكل حياتى، وبقيت معها حتى سن 14 سنة».

وعندما وصلت لسن 14 سنة شعرت أن والدتها تحتاجها ، فتركت خالتها وعاشت مع والدتها واخوتها ، واضطرت للعمل وهى فى سن الصبا فى جراج اتوبيسات ثناء دراستها حتى تنفق على نفسها وتساعد أمها وعاشت ظروفاً صعبة حتى أنها كانت دائما خلال لقاءاتها تذكر واقعة حدثت لها عندما انقطع حذائها وتقول :" لما جزمتى اتقطعت فضلت رابطة رجلى3 شهور على الجزمة المقطوعة علشان مكانش معايا تمن جزمة جديدة ودايما بافتكر الواقعة دى لما بيقت عارضة أزياء وفنانة بالبس أغلى وأشيك الأزياء"

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عملت رجاء الجداوى عارضة أزياء، وفى عام 1958 اُختيرت ملكة جمال مصر، ونجحت رجاء الجداوى كعارضة أزياء، وشاركت فى عروض أزياء عالمية، حتى أنها عملت لمدة سبعة أشهر في باريس عارضة أزياء لصالح المصمم العالمى بيير كاردان.

وكانت أول مشاركة فنية لها عندما رشحها المخرج أحمد بدرخان للمشاركة في فيلم "غريبة" مع الفنانة القديرة نجاة فى العام 1958، وفى العام التالى شاركت مع الفنانة فاتن حمامة فى فيلم "دعاء الكروان"، و حظى الفيلم بنجاح كبير، وتم اختياره لتمثيل السينما المصرية فى مهرجان برلين الدولى، وبعده ظهرت الجداوى فى الفيلم الكوميدى "إشاعة حب"، الذى جمع عمالقة الفن ومنهم الفنان العالمى عمر الشريف والسندريلا سعاد حسنى وعملاق الفن يوسف وهبى،.

وساعدت اللكنة الفرنسية فى ترشيح رجاء الجداوى لأداء الأدوار الأرستقراطية، لكن سفرها الدائم؛ بسبب عروض الأزياء، كان يتضارب مع عملها فى التمثيل، لذلك تأخرت شهرتها كفنانة، ولم تحظ بأدوار البطولة على الرغم من أنها تمتلك كل المقومات لذلك.

تزوجت رجاء الجداوى من حارس مرمى النادى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق «حسن مختار» فى 22 نوفمبر 1970، وأنجبت منه ابنتها أميرة، وتميزت حياتها الأسرية بالاستقرار والهدوء.

وتحدثت رجاء الجداوى عن دور خالتها كاريوكا فى حياتها فى أكثر من لقاء قائلة: «علمتنى أشياء كثيرة أهمها الصدق وقالتلى الكذب أول الموبقات الكذبة بتجر كذبة، وعلمتنى عزة النفس والكرامة فقالت: لما تقعدى فى القصر خللى راسك براسهم، ولما تقعدى على طبلية خليكى أقل منهم، وما تحكميش على حد إلا لما تحطى نفسك مكانه»