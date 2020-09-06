شكرا لقرائتكم خبر عن غادة رجب تحيى ذكرى عيد ميلاد رجاء الجداوى: "كل سنة وأنت في قلوبنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الفنانة غادة رجب، ذكرى ميلاد النجمة الراحلة رجاء الجداوى، الموافق 6 سبتمبر، معبرة عن افتقدها الشديد لها، ونشرت غادة عبر حسابها على إنستجرام ، صورة قديمة تجمعها برجاء الجداوي وميرفت أمين ودلال عبدالعزيز، وكتبت عليها قائلة: " 6 سبتمبر عيد ميلاد الغالية رجاء الجداوي، كل سنة وإنتي في قلوبنا، كل سنة وإنتي موجودة معانا بروحك وأخلاقك وطيبتك، كل سنة وانتي حبيبتنا، عيدها في الجنة إن شاء الله".



غادة رجب

والفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطن المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.

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وتألقت رجاء الجداوى فى العديد ممن الأدوار السينمائية والتلفزيونية ، كما شاركت فى العديد من المسرحيات مع الزعيم عادل إمام، وكانت تحظى بشعبية وجماهيرية كبيرة.

ورحلت الفنانة الكبيرة فى 5 يوليو الماضى بعد إصابتها بفيروس كورونا وبقاءها أكثر من 40 يوما بالمستشفى.

وكانت كشفت أسرة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي عن مهرها الذي طلبته عائلتها عند زواجها من حسن مختار حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق، في 22 نوفمبر 1970.

ونشرت أميرة حسن مختار، على حسابها والدتها الفنانة الراحلة رجاء الجداوي عبر انستجرام، مهر والدتها وقيمة 25 قرشا، معلقة على الصورة التي نشرتها للمهر قائلة :" مهر مامي.. أحلى قصص الحب".