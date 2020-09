شكرا لقرائتكم خبر عن جانيت جاكسون تتحول لـ "نمر" بإبداع من ابنها عيسي.. شوف بنفسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد النجمة العالمية جانيت جاكسون واحدة من النجمات اللاتي يستخدمن وسائل التواصل الاجتماعي بشكل قليل ، وخاصة إذا كانت ستعطي لمحة عن حياتها الشخصية.

نشرت جانيت جاكسون البالغة من العمر ( 54 عاما ) على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" والتي تضم 5 مليون شخص صورة جديدة لها التقطتها بعد أن قام ابنها الوحيد عيسى البالغ من العمر ثلاث سنوات بالرسم علي وجهها ليحولها لـ " نمر " ، و قد علقت جانيت علي الصورة فكتبت : " لقد رسم طفلي علي وجهي اليوم ، أنا نمر " ، و قد لاقت الصورة إعجاب قطاع كبير من محبي ومعحبي النجمة الشهيرة.



يذكر أن جانيت جاكسون التى حصدت عددا كبيرا من الجوائز طوال مسيرتها الغنائية، بدأت حياتها الفنية في عام 1973 وقدمت عدد كبير من الأعمال الغنائية الناجحة و من أ برزها: " made for now " و " rhythm nation " و " that's the way love goes " و " miss you much " و " all for you "، وغيرها.