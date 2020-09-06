شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد إدريس ألبا.. 7 معلومات عن أجمل الرجال فى العالم من بدايته لأبرز أدواره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم النجم إدريس ألبا بعيد ميلاده الـ 48 بعدما حقق نجاحاً كبيراً في السينما العالمية بفضل الأدوار التى لعبها خلال مسيرته الفنية الحافلة، وخلال هذا التقرير نسلط الضوء على النجم الشهير عبر 7 معلومات عنه.

إدريس إلبا ليس مجرد ممثل فهو متعدد المواهب مخرج ومغنى بريطانى الجنسية، ترشح للعديد من الجوائز وحاز منها على جائزة إيمي وجولدن غلوب.



ادريس البا

نجمه سطع بشكلٍ فعلى في عام 2010 بعد أدائه الدور الرئيسي في مسلسل Luther البريطاني والذي كان سبباً بفوزه بجائزة Golden Globe كما كان سبباً بتسليط الضوء عليه أكثر في الساحة الفنية.

أدى بعد ذلك عدة أدوار كبيرة كشخصية نيلسون مانديلا ثم حل ضيفاً في سلسلة فلم الخيال الخارق Thor بدور هايمدال.

Advertisements



ادريس البا خلال صورة أخري بعد تتويجه بجائزة الأجمل فى العالم

أول أدواره كانت في عام 1984 من خلال دورٍ صغيرٍ في المسلسل البريطاني Crimewatch كما ظهر بأدوار صغيرة في عدة مسلسلات مثل دوره في المسلسل الطبي البريطاني Bramwell حيث أدى دور شاب أفريقي فيه عام 1995 ومسلسل Absolutely Fabulous ومسلسل The Bill

عام 2007 حصل على دوره الأول كممثل رئيسي في الفلم الرومنسي الكوميدي Daddy’s Little Girls إلى جانب غابرييلي يونيون.

ربما لا يعلم كثيرون أنه شارك في عام 2011 في فلم Ghost Rider: Spirit of Vengeance المقتبس من قصص مارفل الهزلية والذي كان من بطولة نيكولاس كايج.

حظى الممثل إدريس ألبا على لقب أكثر الرجال جاذبية بحسب تصنيف مجلة People الأمريكية قبل عامين ما اثار ضجة كبري خاصة أنه أول رجل اسود يفوز بهذا اللقب من قبل المجلة الشهيرة.