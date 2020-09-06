شكرا لقرائتكم خبر عن هالى بيرى تستخدم ابنها ماسيو فى تمريناتها الرياضية للمحافظة على رشاقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تٌعرف النجمة العالمية هالى بيرى أنها من أكثر النجمات حفاظا على رشاقة جسدها وتتخلص دائما من الوزن الزائد باتباعها حمية قاسية ، واتباع تمرينات رياضية قوية.

كشفت نجمة الأوسكار الشهيرة هالى بيرى البالغة من العمر ( 54 عام ) عن أحد المشاهد التى لم يتوقع أى من معجبيها أنها ستكشف عنها ، نشر بيرى على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " والتى يتضم أكثر من 6.5 مليون شخص مقطع فيديو قصير وهى تمارس التمارين الرياضية فى حديقة منزلها ، بينما فاجأت الجميع باستخدام ابنها ماسيو البالغ من العمر ( 6 سنوات ) كوزن خلال قيامها بتمرينات الـ " squats ".

وعلقت هالى بيرى على الفيديو فكتبت: "مع كل الفوضى التى تصاحب التعلم الافتراضى عبر الإنترنت ، قد يكون من الصعب على الأطفال الصغار البقاء نشيطين ، لذلك سأجعل اليوم ابنى جزء من تمريناتى ..فسيكون ذلك " مرح له و ضرورى بالنسبة لى".

يذكر أن اعترفت هالى بيرى اعترفت مؤخرا بأنها تعانى من صعوبة لعبها دور المعلمة لأطفالها خلال هذه الفترة، حيث كشفت النجمة الفائزة بالأوسكار خلال مقابلة عبر تطبيق "Zoom" مع برنامج "Entertainment Tonight"، عن معاناتها فى التعليم المنزلى لطفليها نهلة ذات الـ (12 عام)، وماسيو البالغ من العمر (6 سنوات) وذلك خلال تواجدهم فى الحجر الصحى خوفا من انتشار فيروس كورونا "covid19" الذى أثار الرعب حول العالم ، حيث قالت هالى بيرى : "إنه كابوس حقيقى بالنسبة لي..إنه كابوس، فأنا أشعر وكأننى فى فصل دراسي. إنهم حقًا لا يتعلمون أى شيء وهذا صعب للغاية" ، وأشارت هالى بيرى خلال حديثها عن الحجر المنزلى الذاتى قائلة: "فى الحقيقة أن الحجر المنزلى أتاح للعائلة فرصة نادرة للتقرب أكثر".