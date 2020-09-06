شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. زينب عبداللاه ضيفة النيل الثقافية للاحتفاء بأم البطل شريفة فاضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفى قناة النيل الثقافية اليوم بميلاد سلطانة الطرب وأم البطل الفنانة الكبيرة شريفة فاضل، ويستضيف برنامج "ياللي بدعتوا الفنون" السادسة مساء اليوم الكاتبة الصحفية زينب عبداللاه للحديث عن مسيرة حياة الفنانة الكبيرة شريفة فاضل وأهم محطات حياتها، وكواليس أعمالها التى تعيش معنا فى كل المناسبات والمواقف.

كما يتناول البرنامج قصة استشهاد ابن الفنانة الكبيرة وكواليس أغنية أم البطل أشهر أغانى سلطانة الطرب شريفة فاضل والتى غنتها بعد استشهاد ابنها لتعبر عن مشاعر أمهات الأبطال.

وتتحدث الكاتبة الصحفية زينب عبداللاه عن نشأة وبدايات شريفة فاضل وما يميزها عن مطربات جيلها ، وكواليس أهم أعمالها و أسرار حياتها وأسباب ابتعادها وكيف تقضى أوقاتها حالياً ، حيث انفردت عبداللاه بإجراء عدد من الحوارات مع سلطانة الطرب كشفت خلالها الكثير من المعلومات عن حياتها الشخصية والفنية.

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ويجرى البرنامج مداخلة هاتفية مع الفنانة الكبيرة للتعبير عن مشاعر الجمهور ومحبته وتهنئته بعيد ميلادها الذى يوافق 15 سبتمبر، حيث حرص البرنامج على تخصيص أول حلقاته هذا الشهر للاحتفاء بميلاد أم البطل.

يذاع البرنامج فى السادسة مساء اليوم الأحد على قناة النيل الثقافية وهو من إعداد

دينا حاتم و تقديم ريهام منيب و اخراج وائل الجندي..